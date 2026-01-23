Milano 12:32
Piazza Affari: positiva la giornata per WIIT

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, con un rialzo del 2,26%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a WIIT rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25,17 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24,47. L'equilibrata forza rialzista di WIIT è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25,87.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
