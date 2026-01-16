Milano 13:17
Piazza Affari: positiva la giornata per WIIT

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, con un rialzo del 2,69%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di WIIT rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di WIIT rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,2 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
