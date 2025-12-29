WIIT, azioni proprie al 9,85% del capitale sociale

(Teleborsa) - WIIT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
dal 22 al 26 dicembre 2025, complessivamente 20.100 azioni proprie
, al prezzo medio unitario di 19,4711 euro per azione, per un controvalore
pari a 392.247,99 euro
.
Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 733.280 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 14.011.582,33 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.761.373 azioni proprie, pari a circa il 9,85% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 20,05 euro.