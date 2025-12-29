Milano 17:19
WIIT, azioni proprie al 9,85% del capitale sociale

(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 22 al 26 dicembre 2025, complessivamente 20.100 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 19,4711 euro per azione, per un controvalore pari a 392.247,99 euro.

Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 733.280 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 14.011.582,33 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.761.373 azioni proprie, pari a circa il 9,85% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 20,05 euro.

