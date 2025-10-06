Piazza Affari: performance negativa per Ferretti

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il costruttore di yacht di lusso
, che mostra un decremento del 2,71%.
L'andamento di Ferretti
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Ferretti
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,784 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,686. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,882.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)