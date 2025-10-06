Milano 13:02
43.236 -0,05%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:02
9.505 +0,14%
Francoforte 13:02
24.408 +0,12%

Piazza Affari: performance negativa per Ferretti

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il costruttore di yacht di lusso, che mostra un decremento del 2,71%.

L'andamento di Ferretti nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Ferretti è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,784 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,686. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,882.

