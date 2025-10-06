S&P alza il rating di Marvell Technology a "BBB" grazie al boom di cloud e intelligenza artificiale

Marvell Technology Inc

(Teleborsa) -ha alzato il rating di. da "BBB-" a "", mantenendo un, grazie al forte aumento dei ricavi e della redditività spinti dalla domanda di infrastrutture cloud e soluzioni di intelligenza artificiale.Il segmentoè diventato il principale motore di crescita del gruppo, con un incremento del fatturato dell’88% nell’anno fiscale 2025. S&P prevede ulteriori rialzi del 43%-45% nell’anno fiscale in corso e di almeno il 5% nel prossimo esercizio, sostenuti da progetti ASIC personalizzati e soluzioni di connettività elettro-ottica per hyperscaler. Marvell ha registrato ricavi annualizzati per 8 miliardi di dollari e margini EBITDA intorno al 39% nella prima metà dell’anno fiscale. Ilrappresenta ora circa il 75% dei ricavi totali, contro il 38% dell’anno precedente, con le attività legate ad AI e cloud che pesano per oltre il 90% del segmento.Pur riconoscendo un– con il principale cliente che vale circa il 16% dei ricavi – S&P sottolinea la solidità delle relazioni pluriennali di Marvell con gli hyperscaler e la visibilità sui progetti per i prossimi due anni.S&P ha stimato che Marvell supererà idinell’anno fiscale 2027, mantenendo margini EBITDA intorno al 40% e una forte generazione di cassa, a supporto dei piani di riacquisto azionario e di crescita nel mercato dell’