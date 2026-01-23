Edison, S&P alza rating a "BBB+" dopo mossa analoga su EDF

(Teleborsa) - S&P Global Ratings
ha innalzato il rating
a lungo termine di Edison
a "BBB+
" da "BBB", con outlook stabile
. L'azione riflette un analogo cambiamento nel rating di EDF (BBB+/Stable/A-2), azionista di controllo di Edison, con l'aspettativa che Edison mantenga una solida performance operativa e metriche di credito conservative.
Il 13 gennaio 2026, l'agenzia di rating ha elevato il rating di Electricité de France grazie alla ripresa delle attività nucleari nazionali
di EDF, al crescente contributo delle attività regolamentate e al più chiaro sostegno statale per il suo programma di investimenti nel settore nucleare.
Secondo S&P, EDF rimarrà l'azionista di controllo di Edison
. Tuttavia, sulla base delle sue dichiarazioni e comunicazioni pubbliche, ritiene opportuno incorporare nello scenario a medio termine la possibilità che EDF possa vendere una quota di minoranza in Edison entro il 2027
. La riclassificazione di Edison da altamente strategica a strategicamente importante riflette la potenziale diluizione dell'interesse economico di EDF e un graduale allentamento del suo impegno strategico qualora tale transazione si verificasse. Ciò non influisce sul rating, poiché continuerebbe a considerare Edison una controllata strategicamente importante.
"Riteniamo che l'Italia rimanga un mercato chiave per il gruppo
e ci aspettiamo che Edison continui a fungere da piattaforma centrale per lo sviluppo di EDF nel Paese - si legge nella nota di S&P - Infine, le sue decisioni in materia di finanziamento e liquidità sono condivise con la capogruppo ed Edison ha accesso a fonti di finanziamento proprie.
L'agenzia di rating si aspetta che Edison mantenga una solida performance operativa
nonostante la normalizzazione dei prezzi dell'energia elettrica. Prevede un EBITDA rettificato superiore a 1,2 miliardi di euro nel periodo 2025-2027, sostenuto da prezzi elevati dell'energia elettrica e da condizioni idroelettriche relativamente favorevoli. Questo sarà supportato dalla sua generazione idroelettrica flessibile e a basso costo e dalle energie rinnovabili, insieme alla resilienza delle attività downstream, con prezzi dell'energia elettrica in Italia in calo verso il 2027. Tutto ciò implica un EBITDA annuo di 600-800 milioni di euro da generazione e flessibilità e di 400-500 milioni di euro dal downstream nel periodo 2025-2027. Sebbene la politica finanziaria di Edison non sia completamente articolata pubblicamente e vi siano rischi derivanti da acquisizioni incrementali, in particolare se finanziate con debito
, lo scenario di base presuppone distribuzioni di dividendi contenute (dopo dividendi eccezionalmente elevati nel 2024) e un track record di acquisizioni moderato.