Edison, S&P alza rating a "BBB+" dopo mossa analoga su EDF

Edison

(Teleborsa) -haa lungo termine dia "" da "BBB", con. L'azione riflette un analogo cambiamento nel rating di EDF (BBB+/Stable/A-2), azionista di controllo di Edison, con l'aspettativa che Edison mantenga una solida performance operativa e metriche di credito conservative.Il 13 gennaio 2026, l'agenzia di rating ha elevato il rating di Electricité de France grazie alladi EDF, al crescente contributo delle attività regolamentate e al più chiaro sostegno statale per il suo programma di investimenti nel settore nucleare.Secondo S&P,. Tuttavia, sulla base delle sue dichiarazioni e comunicazioni pubbliche, ritiene opportuno incorporare nello scenario a medio termine la possibilità che EDF. La riclassificazione di Edison da altamente strategica a strategicamente importante riflette la potenziale diluizione dell'interesse economico di EDF e un graduale allentamento del suo impegno strategico qualora tale transazione si verificasse. Ciò non influisce sul rating, poiché continuerebbe a considerare Edison una controllata strategicamente importante.e ci aspettiamo che Edison continui a fungere da piattaforma centrale per lo sviluppo di EDF nel Paese - si legge nella nota di S&P - Infine, le sue decisioni in materia di finanziamento e liquidità sono condivise con la capogruppo ed Edison ha accesso a fonti di finanziamento proprie.L'agenzia di ratingnonostante la normalizzazione dei prezzi dell'energia elettrica. Prevede un EBITDA rettificato superiore a 1,2 miliardi di euro nel periodo 2025-2027, sostenuto da prezzi elevati dell'energia elettrica e da condizioni idroelettriche relativamente favorevoli. Questo sarà supportato dalla sua generazione idroelettrica flessibile e a basso costo e dalle energie rinnovabili, insieme alla resilienza delle attività downstream, con prezzi dell'energia elettrica in Italia in calo verso il 2027. Tutto ciò implica un EBITDA annuo di 600-800 milioni di euro da generazione e flessibilità e di 400-500 milioni di euro dal downstream nel periodo 2025-2027. Sebbene la politica finanziaria di Edison non sia completamente articolata pubblicamente e vi siano, lo scenario di base presuppone distribuzioni di dividendi contenute (dopo dividendi eccezionalmente elevati nel 2024) e un track record di acquisizioni moderato.