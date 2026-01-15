Unicaja, Fitch alza il rating a "BBB+" con outlook stabile

Unicaja

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha alzato ildi, importante banca spagnola, a "" da "BBB", con outlook stabile.L'upgrade riflette principalmente undi Unicaja e un significativo miglioramento della qualità degli attivi. Il miglioramento della redditività deriva da una maggiore generazione di ricavi e diversificazione nell'ambito del nuovo piano strategico della banca, da una rete di depositi stabile e a basso costo e da un migliore contesto economico in Spagna, che offrirà opportunità di crescita per il settore bancario.La banca ha superato le aspettative di Fitch in termini di rapporto tra crediti deteriorati e capitale proprio grazie a ulteriori cessioni e ha