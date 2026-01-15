Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 19:52
25.726 +1,02%
Dow Jones 19:52
49.557 +0,83%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

Unicaja, Fitch alza il rating a "BBB+" con outlook stabile

Banche, Finanza, Rating
Unicaja, Fitch alza il rating a "BBB+" con outlook stabile
(Teleborsa) - Fitch Ratings ha alzato il rating di Unicaja, importante banca spagnola, a "BBB+" da "BBB", con outlook stabile.

L'upgrade riflette principalmente un miglioramento strutturale della redditività di Unicaja e un significativo miglioramento della qualità degli attivi. Il miglioramento della redditività deriva da una maggiore generazione di ricavi e diversificazione nell'ambito del nuovo piano strategico della banca, da una rete di depositi stabile e a basso costo e da un migliore contesto economico in Spagna, che offrirà opportunità di crescita per il settore bancario.

La banca ha superato le aspettative di Fitch in termini di rapporto tra crediti deteriorati e capitale proprio grazie a ulteriori cessioni e ha contenuto i nuovi afflussi di crediti deteriorati.

Condividi
```