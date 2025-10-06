Milano 17:35
Economia, Trasporti
Sharing mobility, An.Bti–Confcommercio: sì alle innovazioni, ma con realismo e pragmatismo
(Teleborsa) - "Un appuntamento importante per riflettere sull’evoluzione della mobilità condivisa in Italia e sulle sfide che ci attendono nei prossimi anni. Come An.bti – Confcommercio, siamo aperti a tutte le innovazioni e pronti ad accogliere il futuro, ma con realismo e pragmatismo. Per il settore dei bus turistici, oggi e per il prossimo futuro, sostenibilità significa mezzi Euro VI su tutto il territorio nazionale: impatto ambientale vicino allo zero, comfort per i viaggiatori e altissimi standard di sicurezza. Questa giornata, ricca di contenuti e confronto, conferma quanto sia fondamentale costruire insieme un sistema di trasporti più equo, accessibile e multimodale, in linea con le sfide del Piano sociale per il clima". Così Riccardo Verona, Presidente An.bti–Confcommercio, a margine della nona Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility, organizzata dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility, in corso presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma.

"Come ha ricordato il Ministro Pichetto, la sharing mobility è una delle leve chiave per un nuovo modello di mobilità: l’Osservatorio Nazionale ha il compito strategico di connettere istituzioni, operatori e territori, raccogliendo idee e promuovendo progetti concreti per un sistema sempre più integrato e intermodale. Un ringraziamento particolare agli organizzatori e a IBE – Intermobility and Bus Expo, partner strategico dell’evento, per il contributo alla crescita e al dialogo nel nostro settore", conclude Verona.

(Foto: Viktor Kern on Unsplash)
