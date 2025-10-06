Sharing mobility, An.Bti–Confcommercio: sì alle innovazioni, ma con realismo e pragmatismo

(Teleborsa) - "Un appuntamento importante per riflettere sull’evoluzione dellae sulle sfide che ci attendono nei prossimi anni. Come, siamo aperti a tutte le innovazioni e pronti ad accogliere il futuro, ma con realismo e pragmatismo. Per il settore dei bus turistici, oggi e per il prossimo futuro, sostenibilità significasu tutto il territorio nazionale:comfort per i viaggiatori e altissimi standard di sicurezza. Questa giornata,, conferma quanto sia fondamentale costruire insieme un sistema di trasporti piùin linea con le sfide del Piano sociale per il clima". Così, a margine dellaorganizzata dall’in corso presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma."Come ha ricordato il Ministro Pichetto, la: l’Osservatorio Nazionale ha il compito strategico di connettere istituzioni, operatori e territori, raccogliendo idee e promuovendo progetti concreti per un sistema sempre più integrato e intermodale. Un ringraziamento particolare agli organizzatori e a IBE – Intermobility and Bus Expo, partner strategico dell’evento, per il contributo alla crescita e al dialogo nel nostro settore", conclude Verona.