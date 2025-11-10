Green Deal, Salvini: non dobbiamo ritardarlo, ma cancellarlo completamente

(Teleborsa) - ”Buon compleanno a Confcommercio Mobilità, un saluto gli europarlamentari presenti. Hai accennato all’Europa, ma". Così ha esordito Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'evento che ha celebrato oggi i 10 anni di Confcommercio Mobilità; nel suo intervento da remoto, il Ministro si è espresso in maniera netta sul green deal e sulle politiche europee relative alla mobilità elettrica: "Cosa possiamo ancora salvare? Speriamo qualcosa. È stata una follia guidata dai tedeschi, con la complicità di parlamentari italiani che per anni hanno votato a favore del Green Deal".Relativamente alle industrie, secondo il vice premier è indispensabileall'auto elettrica: "Dobbiamo investire in ricerca e sviluppo, lavorando insieme ai tecnici di Anas e del Politecnico, dove si stanno sviluppando le strade intelligenti e si stanno sostenendo le case automobilistiche con sistemi di guida autonoma e guida avanzata".Sullo sviluppo del Green Deal invece il ministro ha le idee molto chiare: "cosa possiamo fare oggi? N, chiedendo scusa, perché è stato un enorme abbaglio se vogliamo essere ottimisti, o una vera e propria truffase vogliamo essere realisti. Dobbiamo pensare a un nostro modello di sviluppo, altrimenti l’Europa si ridurrà a un vaso di coccio tra i due vasi di ferro rappresentati da America e Cina".