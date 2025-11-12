Federazione Moda Italia: sì alla tassa sui pacchi extra UE per frenare l’ultra fast fashion

(Teleborsa) - "Non c’è tempo da perdere. E su questo fronte apprezziamo l’intenzione della maggioranza di affrontare in questa manovra di bilancio gli effetti sulla sostenibilità economica e ambientale
generati dall’ultra fast fashion che, tra l’altro, sottrae importanti risorse alla nostra economia e alle casse dello Stato. Oltre all’introduzione di un contributo per ogni spedizione proveniente da Paesi extra-UE sotto i 150 euro, Federazione Moda Italia-Confcommercio propone un pacchetto di norme per il contrasto del fenomeno dell’ultra fast fashion
e per la tutela dei negozi di moda e dell’intera filiera del Made in Italy"
. Lo ha dichiarato il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni,
commentando la notizia dell’ipotesi di introduzione nella manovra di una tassa su piccoli pacchi extra Ue.
"Per questo è importante che l’Italia lanci un messaggio alla UE per l’abolizione dell’esenzione dai dazi per le spedizioni extra-UE di valore inferiore a 150 euro
e per l’estensione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) tessile anche a chi, pur producendo fuori dall’Unione europea, vende direttamente in Italia prodotti di moda", conclude Felloni.