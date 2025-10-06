Milano 17:35
Webuild, Francesco Mele si dimette dal CdA

(Teleborsa) - Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che Francesco Renato Mele, Amministratore non esecutivo e non indipendente, per sopraggiunti impegni professionali (è diventato il nuovo CFO di Campari) ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione, con efficacia dalla data di nomina del suo sostituto.

Il Consigliere dimissionario - che non siede in alcun Comitato - non detiene azioni della società. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, provvederà alla cooptazione.
