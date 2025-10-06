Webuild, Francesco Mele si dimette dal CdA

Webuild

Campari

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che, Amministratore non esecutivo e non indipendente, per sopraggiunti impegni professionali (è diventato il nuovo CFO di) ha rassegnato le, con efficacia dalla data di nomina del suo sostituto.Il Consigliere dimissionario - che non siede in alcun Comitato -della società. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, provvederà alla cooptazione.