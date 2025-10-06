Webuild, Francesco Mele si dimette dal CdA

(Teleborsa) - Webuild
, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che Francesco Renato Mele
, Amministratore non esecutivo e non indipendente, per sopraggiunti impegni professionali (è diventato il nuovo CFO di Campari
) ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione
, con efficacia dalla data di nomina del suo sostituto.
Il Consigliere dimissionario - che non siede in alcun Comitato - non detiene azioni
della società. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, provvederà alla cooptazione.