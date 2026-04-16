Campari, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,10 euro

Mele e Laborde nominati amministratori esecutivi

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Campari ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,10 euro per azione (+54% rispetto all'anno precedente), con payout ratio del 35% e pagamento dal 22 aprile 2026.



Sul fronte della governance, a seguito delle dimissioni di Alessandra Garavoglia, Robert Kunze-Concewitz e Paolo Marchesini del 4 marzo scorso, l'assemblea ha nominato Francesco Mele (Group CFO) e Jean-Marie Laborde come amministratori esecutivi, e Alessandro Garavoglia, Jacopo Forloni e Chiara Lazzarini come amministratori non esecutivi. Garavoglia e Laborde sono confermati vicepresidenti; Lazzarini assume la presidenza del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.



(Foto: © Campari)

Condividi

```