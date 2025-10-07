Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Moderatamente al rialzo la prestazione del cambio Euro / Yen, che chiude con una variazione percentuale dello 0,60%.
Le implicazioni di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 177,097. Possibile una discesa fino al bottom 173,657. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 180,537.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)