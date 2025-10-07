Milano 14:45
Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Frazionale rialzo per il CABLE, che mette a segno un modesto profit a +0,25%.

Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3495. Supporto a 1,3455. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3535.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
