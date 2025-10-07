Crolla a New York Oracle

principale fornitore di software aziendale

Oracle

S&P-500

Oracle

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,83% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 288,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 266. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 310,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)