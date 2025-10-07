Milano 14:51
43.228 +0,19%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:51
9.499 +0,21%
Francoforte 14:51
24.401 +0,09%

Francoforte: andamento negativo per Bayer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia chimico-farmaceutica, con un ribasso del 3,70%.

La tendenza ad una settimana di Bayer è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore tedesco di farmaci. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27,96 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 26,88. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
