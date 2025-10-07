Francoforte: andamento negativo per Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

Bayer

DAX

produttore tedesco di farmaci

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 3,70%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27,96 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 26,88. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,46.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)