Francoforte: andamento negativo per Bayer

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia chimico-farmaceutica
, con un ribasso del 3,70%.
La tendenza ad una settimana di Bayer
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore tedesco di farmaci
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27,96 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 26,88. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)