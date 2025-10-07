Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI: premiato al Senato con il prestigioso Premio Drago

(Teleborsa) - Un momento di grande prestigio ha illuminato la, dove, è stato onorato con il. La cerimonia, tenutasi alle ore 14, si è svolta nell’ambito di unorganizzatoin collaborazione con lo Studio Guarino. Il Premio Drago, istituito dalla testata giornalistica online Viesnews, celebra ogni anno, diventando modelli di ispirazione per la comunità. Il riconoscimento, simbolo di forza, visione e determinazione, rende omaggio a chi, con il proprio lavoro, contribuisce a far crescere e migliorare gli altri, favorendo il raggiungimento di obiettivi concreti., figura di spicco nel panorama dell’innovazione italiana, è stato, un’organizzazione che si dedica a. La sua leadership ha permesso di creare ponti tra istituzioni, aziende e nuove generazioni, rendendo ANGI un punto di riferimento per lo sviluppo di un ecosistema innovativo e inclusivo.Durante la cerimonia,: "Essere insignito del Premio Drago in una sede così prestigiosa come il Senato della Repubblica è un riconoscimento che mi riempie di orgoglio, ma che sento di condividere con tutti i membri di ANGI e con i giovani innovatori che rappresentiamo.: costruire un futuro in cui l’innovazione sia il motore della crescita e dell’inclusione. Continueremo a lavorare con determinazione per valorizzare il talento italiano e trasformare le sfide in opportunità per il nostro Paese".Il convegno, che ha preceduto la premiazione, ha offerto, con interventi di esperti e rappresentanti istituzionali. La consegna dei Premio ha rappresentato il culmine dell’evento, sottolineando ilche si traduce in un impatto positivo per la collettività.Sotto la guida di Ferrieri,, promuovendo iniziative che spaziano dal supporto alle startup alla formazione di giovani talenti, fino alla creazione di sinergie strategiche con le istituzioni e le grandi aziende. Questo riconoscimento non fa che, capace di ispirare e guidare il cambiamento in un settore cruciale per il futuro dell’Italia.Il, è molto più di un’onorificenza: è. Un esempio che continuerà a ispirare le nuove generazioni e a lasciare un segno indelebile nel panorama nazionale.