ABC Company perfeziona acquisizione della maggioranza di Drago Forneria Genovese

(Teleborsa) - ABC Company
- società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan - ha dato esecuzione all’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Drago Forneria Genovese.
L’acquisizione è stata realizzata tramite ABC Food 3
, controllata da ABC Company, che ha costituito una società veicolo
(“BidCo”) la quale ha acquisito, attraverso una struttura di leveraged buy out
, il 100% delle quote
di Drago Forneria. Il capitale di BidCo
è detenuto all’80% da ABC Food 3
e al 20% da Vincenzo Drago
.
Come previsto negli accordi vincolanti, il corrispettivo iniziale dell’Operazione è pari a 9,7 milioni
. Prevista una componente di earn-out
subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi economici da parte di Drago Forneria nell’esercizio 2025.
È previsto che BidCo
sia successivamente oggetto di fusione per incorporazione in Drago Forneria.
ABC Company, attraverso ABC Food 3, investe complessivamente un importo di massimi 4 milioni, mentre la restante parte dell’equity è stata sottoscritta da co-investitori aderenti al Club Deal. ABC Company deterrà il controllo di ABC Food 3, possedendo la totalità delle quote con diritto di voto, e una partecipazione fino al 47% del relativo capitale sociale. In ragione del controllo esercitato su ABC Food 3, ABC Company deterrà indirettamente il controllo di Drago Forneria
e una partecipazione indiretta fino al 38% del relativo capitale sociale.Vincenzo Drago coprirà il ruolo di Amministratore Delegato di Drago Forneria per un periodo di transizione
, al fine di garantire pieno supporto all’attuazione del nuovo piano di sviluppo. In tale contesto, la gestione sarà condivisa con il consigliere con deleghe
operative Giuseppe Merlino, nominato da ABC Company. Drago avrà il diritto di nominare un membro nel Cda di BidCo e di Drago Forneria.
L’operazione rappresenta un investimento di maggioranza volto ad accompagnare Drago Forneria in una nuova fase di crescita e sviluppo industriale
. La struttura dell’operazione, realizzata attraverso un club deal, consente un allineamento di interessi
tra ABC
Company, co-investitori e famiglia fondatrice, favorendo un percorso condiviso di creazione di valore nel medio-lungo termine
.(Foto: Scott Graham su Unsplash)