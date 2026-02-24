ABC Company perfeziona acquisizione della maggioranza di Drago Forneria Genovese

ABC Company

(Teleborsa) -- società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan - ha dato esecuzione all’L’acquisizione è stata realizzata tramite, controllata da ABC Company, che ha costituito una(“BidCo”) la quale ha acquisito, attraverso una struttura di, ildi Drago Forneria. Il capitale diè detenuto all’e alCome previsto negli accordi vincolanti, il. Prevista una componente disubordinata al raggiungimento di specifici obiettivi economici da parte di Drago Forneria nell’esercizio 2025.È previsto chesia successivamente oggetto diABC Company, attraverso ABC Food 3, investe complessivamente un importo di massimi 4 milioni, mentre la restante parte dell’equity è stata sottoscritta da co-investitori aderenti al Club Deal. ABC Company deterrà il controllo di ABC Food 3, possedendo la totalità delle quote con diritto di voto, e una partecipazione fino al 47% del relativo capitale sociale. In ragione del controllo esercitato su ABC Food 3,e una partecipazione indiretta fino al 38% del relativo capitale sociale., al fine di garantire pieno supporto all’attuazione del nuovo piano di sviluppo. In tale contesto, la gestione sarà condivisa con il consigliere con delegheoperative Giuseppe Merlino, nominato da ABC Company. Drago avrà il diritto di nominare un membro nel Cda di BidCo e di Drago Forneria.L’operazione rappresenta un investimento di maggioranza volto ad accompagnare Drago Forneria in una. La struttura dell’operazione, realizzata attraverso un club deal, consente untra ABCCompany, co-investitori e famiglia fondatrice, favorendo un percorso condiviso di