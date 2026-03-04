USA, la Casa Bianca ha trasmesso al Senato la nomina di Warsh come presidente della Fed

(Teleborsa) - Il presidente Donald Trump
ha inviato al Senato degli Stati Uniti la nomina dell'ex governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh
, come prossimo presidente della banca centrale statunitense. A riportarlo è una nota della Casa Bianca che specifica che oltre a succedere a Jerome Powell
, Warsh è stato nominato Membro del Board dei Governatori con un mandato di quattordici anni, a partire dal 1 febbraio 2026.
La formalizzazione
dell'incarico arriva a distanza di oltre un mese dall'annuncio iniziale, avvenuto il 30 gennaio scorso.