Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 19:40
25.162 +1,79%
Dow Jones 19:40
48.804 +0,62%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

USA, la Casa Bianca ha trasmesso al Senato la nomina di Warsh come presidente della Fed

(Teleborsa) - Il presidente Donald Trump ha inviato al Senato degli Stati Uniti la nomina dell'ex governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh, come prossimo presidente della banca centrale statunitense. A riportarlo è una nota della Casa Bianca che specifica che oltre a succedere a Jerome Powell, Warsh è stato nominato Membro del Board dei Governatori con un mandato di quattordici anni, a partire dal 1 febbraio 2026.

La formalizzazione dell'incarico arriva a distanza di oltre un mese dall'annuncio iniziale, avvenuto il 30 gennaio scorso.
