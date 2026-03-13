Torna il Premio "Il giorno dopo: Donna tutto l’anno" per l'edizione 2026

Antonella Sberna, Vicepresidente dell'Europarlamento e Dnaiela Fumarola, leader della CISL fra le premiate di quest'anno

(Teleborsa) - Antonella Sberna, Vicepresidente dell'Europarlamento e Daniela Fumarola, leader della CISL, sono fra le donne meritevoli di ricevere il Premio "Il giorno dopo: Donna tutto l’anno" per l'edizione 2026.



Istituito nel 2020 da Confintesa, dalla Fondazione Oreste Bertucci dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Federazione Medie e Piccole Imprese (FMPI), con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle donne nei diversi ambiti della vita professionale e sociale, il premio fu conferito per la prima volta nel 2021 alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.



Negli anni seguenti, il Premio è stato assegnato a giornaliste, ricercatrici, artiste e professioniste che si sono distinte per competenza, dedizione e impegno. L’edizione 2026 non ha smentito questa mission ed ha premiato la Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, la Segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, la giornalista del TG1 Laura Chimenti e l’editorialista de La Stampa Flavia Perina, insieme ad altre protagoniste del mondo economico e imprenditoriale.



La cerimonia, tradizionalmente organizzata dopo l’8 marzo per sottolineare che il ruolo femminile deve essere valorizzato nella quotidianità, ha visto negli anni il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e la partecipazione di figure di rilievo delle istituzioni, della comunicazione, della ricerca e dello spettacolo.







