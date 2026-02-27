Uruguay e Argentina dicono si a Trattato UE-Mercosur

(Teleborsa) - I- Uruguay, Argentina e Brasile - fanno a gara per approvare il, aprendo all'applicazione temporanea dell'accordo, in attesa che l'UE faccia lo stesso una volta ottenuto il parere positivo della Corte di Giustizia sulla legalità dell'accordo.si è aggiudicato il primato di essere ilil trattato. Lalo ha approvato cone 2 contrari e lo ha inviato immediatamente all'esecutivo per la promulgazione, dopo aver già incassato il via libera del Senato., che aveva avviato l'iter di discussione prima, si deve accontentare del secondo posto, poichè il dibattito ha alungato le tempistiche dellìapprovazione. Ilha approvato in seconda lettura l'accordo cone 3 contrari e lo ha inviato all'esecutivo per la promulgazione.: ladei deputatil'accordo commerciale con l'UE, chein vista dell'approvazione definitiva e della promulgazione. Nonostante le preoccupazioni espresse dal settore agroalimentare sulle clausole di salvaguardia, il governo di Luiz Inacio Lula da Silva considera l'intesa "storica".Con l’accordo ora approvato da almeno due Paesi,formalmente a Bruxelles la richiesta didel trattato, in attesa di ratifica da parte di Bruxelles, che attende la pronuncia della Corte UE ini seguto alle contestazioni dell'Europarlamento.Firmato il 17 gennaio scorso in Paraguay dalla Presidente UE Ursula von der Leyen, ilsul commercio tra i due blocchi, dando vita a una delle maggiori aree di libero scambio al mondo. L'accordo, atteso da ben 25 anni, avrà un