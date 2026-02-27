Legge elettorale, centrodestra trova intesa su nuovo sistema: cosa cambia

(Teleborsa) - Laha trovato, affermando che haal Paese, tanto che qualcuno l'ha ribattezzata "Stabilicum".La nuova legge elettoraledefinitivamente i vecchidel Rosatellum e, ma garantendo allaequivalente a. Fra il 35% ed il 40% è invece previsto il ballottaggio. Ilpotrà essere indicato sul programma da presentare al Viminale, ma, e non sono previste le preferenze.Illa definisce unama allo stesso tempo in grado anche didi governo. "Il modello prescelto si fonda su un impianto proporzionale su collegi plurinominali, idoneo a riflettere in modo equilibrato la distribuzione del consenso tra le diverse forze politiche" - si sottolinea - a cui "si affianca un meccanismo di premio di governabilità, concepito non come alterazione arbitraria del risultato elettorale, ma come correttivo limitato e predeterminato, attivato esclusivamente al ricorrere di condizioni oggettive di consenso".Parere contrario dal, che accusa il governo di. "La loro priorità oggi, la loro unica preoccupazione, è solo quella di garantire se stessi, cambiando la legge elettorale in modo", affermano i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd di Senato e Camera Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione dem a Bruxelles Nicola Zingaretti. Per la segretaria Pd, invece, la nuova legge elettorale ha "" e "questa accelerazione è frutto della preoccupazione per l'esito referendario".Frattanto, secondo una, la nuova legge elettorale così concepita porterebbe a risultati molto diversi rispetto al "Rosatellum", attualmente in vigore, assicurando228 seggi alla Camera e 113 seggi al Senato, mentree con le più probabili coalizioni (Centrodestra contro Campo Largo, senza Futuro Nazionale e Azione),(alla Camera 186 seggi al centrodestra e 192 al centrosinistra sui 400 complessivi; al Senato 96 seggi al centrodestra 95 al centrosinistra sui 205 complessivi), riportando il Paese nell'ingovernabilità.