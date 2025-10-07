L'Italia accelera su carte e wallet digitali: entro il 2029 copriranno l'89% delle transazioni retail

(Teleborsa) - Nel 2024 i ricavi globali delhanno raggiunto i 1.900 miliardi di dollari dopo una crescita media annua dell'8,8% dal 2019, ma nei prossimi anni l'espansione continuerà ad un tasso più contenuto del 4% annuo entro il 2029. Più che una frenata, si tratta di un'evoluzione verso una fase matura del settore, in cui nuove forze strutturali – dall'AI agentica alle valute digitali, fino ai pagamenti in tempo reale – stanno aprendo la strada a modelli di business innovativi e a nuove opportunità di sviluppo, come rilevato dalintitolatoL'analisi si basa sule sull'osservazione delle dinamiche di mercato in oltre 60 economie, che rappresentano più del 90% del PIL mondiale, e vede l'America Latina guidare la crescita nei prossimi cinque anni, con un tasso previsto del 7,9% annuo, seguita da Medio Oriente e Africa (6,8%). L'Europa crescerà in linea con il Nord America (rispettivamente 3,5% e 3,4%), mentre l'Asia-Pacifico si fermerà al 3,3%."Il settore dei pagamenti sta entrando in una fase di maturità, con ritmi di crescita più contenuti. Per gli operatori non è più sufficiente puntare solo sull'espansione dei volumi: diventa prioritario rafforzare la sostenibilità del business, lavorando su efficienza, profittabilità e resilienza attraverso l'innovazione tecnologica, come l'agentic AI, leva decisiva per ottimizzare i processi e ridurre i costi – afferma–. In Italia, il numero di transazioni retail crescerà nei prossimi cinque anni con un CAGR del 12,9%, segnale di un mercato dinamico che accelera su carte e wallet digitali, pur restando indietro nei pagamenti istantanei rispetto ad altri Paesi europei. In questo scenario, e ancor più con l'entrata in vigore della normativa europea che introduce l'obbligo per le banche della Verification of Payee (VoP) per tutti i bonifici, diventa essenziale rafforzare compliance, gestione del rischio e cybersecurity trasformando innovazione e regole in leve per creare valore e competitività".Il settore dei pagamenti in Italia è in fase di evoluzione, trainato dall'adozione crescente di soluzioni digitali e dall'espansione dei canali e-commerce. Il numero di transazioni retail (ovvero le transazioni avviate dai consumatori) è passato dai 6 miliardi del 2019 agli 11 miliardi del 2024, con una crescita media annua del 16,7%, e raggiungerà i 20 miliardi entro il 2029. La carta continua a rappresentare il principale strumento di pagamento e lo sarà sempre di più in futuro, arrivando a coprire l'89% delle transazioni retail nel 2029. Guardando al valore delle transazioni retail, il mercato passerà dai circa 1.000 miliardi di dollari nel 2019 a oltre 2.000 miliardi nel 2029, con una crescita più sostenuta registrata nel periodo 2019-2024 (+9,4% annuo) che sarà più moderata nel prossimo quinquennio (+5,9% annuo) riflettendo le vulnerabilità del contesto macroeconomico. Parallelamente, si osserva un'espansione dei portafogli digitali e una crescente adozione dei pagamenti istantanei, che pur restando indietro rispetto a mercati più avanzati come l'Europa dell'Est o i Paesi nordici, stanno guadagnando terreno in maniera significativa anche nel nostro Paese.Stiamo entrando in un'epoca in cui crescita e complessità vanno di pari passo. A fare la differenza saranno le aziende capaci di integrare in profondità le innovazioni nei propri modelli di business, nei processi operativi e, soprattutto, nelle proposte di valore offerte ai clienti. La ricerca BCG mostra come l'AI agentica stia per trasformare radicalmente il mondo degli acquisti digitali: negli Stati Uniti l'81% dei consumatori prevede di utilizzare strumenti di questo tipo per fare shopping online in un futuro ormai prossimo, un cambiamento che varrà oltre 1.000 miliardi di dollari di spesa, circa la metà delle transazioni e-commerce totali. Anche le valute digitali stanno vivendo una fase di rapida evoluzione. Le stablecoin hanno già raggiunto volumi di transazioni rilevanti, pari a 26.000 miliardi di dollari. Tuttavia, soltanto l'1% di queste operazioni riguarda pagamenti reali: il loro utilizzo è ancora concentrato principalmente nel supporto al trading di criptovalute. Il 2024 ha segnato un altro anno di forte espansione per le fintech specializzate nei pagamenti, con ricavi che hanno raggiunto i 176 miliardi di dollari e un tasso di crescita annuo del 23%. Negli ultimi 25 anni queste realtà hanno raccolto oltre 135 miliardi di dollari in equity funding e oggi rappresentano quasi la metà (45%) dei ricavi complessivi del settore fintech. I player più dinamici stanno crescendo a un ritmo tre volte superiore rispetto agli incumbent tradizionali, accelerando così la trasformazione dell'intero ecosistema.Infine, inel 2024 i volumi globali sono aumentati del 40%, arrivando a rappresentare circa un quarto dei pagamenti retail digitali nel mondo. In mercati come India e Brasile questa soglia è già stata superata, con oltre il 50% delle transazioni processate in tempo reale. Le prospettive sono altrettanto promettenti per il Medio Oriente e l'Africa, dove i sistemi stanno ancora emergendo ma si prevede che l'adozione supererà il 50% entro il 2030.