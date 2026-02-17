Progettazione ed edilizia: lanciato il progetto BUSUnited Community

(Teleborsa) - È stato lanciato ufficialmente il progetto, l'iniziativa collaborativa volta a promuovere una comunità paneuropea di professionisti si pone l'obiettivo di sviluppare competenze in materia di energia sostenibile tra i professionisti della progettazione e dell'edilizia. Il progetto è stato realizzato nell'ambito dele avrà durata dal settembre 2025 al settembre 2028 con un budget complessivo di 2 milioni di euro.mira a rispondere all'urgente necessità di migliorare le competenze e riqualificare il personale nel settore della progettazione e dell'edilizia per soddisfare gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE, tra cui il Green Deal europeo e l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050.Basandosi sull'iniziativache dal 2011 ha finanziato oltre 90 progetti in 32 paesi, BUSUnited mira a rafforzare le capacità degli stakeholder a livello nazionale e dell'UE attraverso la condivisione delle conoscenze, la collaborazione intersettoriale e attività mirate di sviluppo delle capacità. Il progetto istituirà sette comunità di pratica (CoP) che copriranno aree critiche come le esigenze settoriali in materia di competenze, i meccanismi lato domanda, i metodi di formazione innovativi, il riconoscimento delle competenze, la diffusione delle competenze a livello nazionale, le fonti di finanziamento e le sinergie europee.Queste CoP forniranno una collaborazione strutturata per le parti interessate, promuovendo lo sviluppo di soluzioni pratiche e la condivisione di competenze nel settore della progettazione e dell'edilizia.mira a coinvolgere un'ampia gamma di parti interessate, tra cui oltre 400 partecipanti provenienti da autorità pubbliche, enti di formazione, rappresentanti dell'industria e ONG. Il progetto produrrà molteplici risultati, tra cui linee guida, strumenti di formazione, sintesi politiche, raccomandazioni di finanziamento e piattaforme digitali per la diffusione delle migliori pratiche.Questi risultati sono stati concepiti per sostenere l'adozione su larga scala delle competenze in materia di energia sostenibile in tutta Europa.offre uno spazio pratico per condividere conoscenze e incoraggia tutte le parti interessate a sfruttare al meglio le Comunità di Pratica per imparare gli uni dagli altri. Le parti interessate e gli esperti sono invitati a partecipare a una dellecontribuendo a plasmare il futuro delle competenze in materia di energia sostenibile nel settore della progettazione e dell'edilizia.