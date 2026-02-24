M&A Consumer: valore mondiale sale a 380 miliardi (+32%), Italia accelera con transazioni per 9,4 miliardi

(Teleborsa) - Il mercato mondiale delle fusioni e acquisizioni
nel settore Consumer
ha chiuso il 2025 con volumi sostanzialmente stabili, ma con un balzo del 32% nel valore delle operazioni
, che ha raggiunto i 380 miliardi di dollari
. Questo incremento globale è stato alimentato prevalentemente dai mega-deal statunitensi
, mentre l'Italia si è mossa in controtendenza positiva registrando una crescita sia nei volumi, con un aumento del 17%, sia nei valori, saliti a 9,4 miliardi di dollari (+38%) grazie anche a quattro operazioni con un valore superiore al miliardo di euro.
"I CEO privilegiano brand globali e piattaforme scalabili capaci di operare efficientemente sui mercati internazionali, grazie a modelli operativi più snelli. Spin-off e carve-out di grandi corporate accelereranno nel 2026, attirando operatori strategici, private equity e investitori specializzati in distressed M&A", ha spiegato Emanuela Pettenò
, Partner PwC Italia, Consumer Markets Leader.
Nonostante l'accelerazione dei deal annunciati in Italia, che hanno toccato quota 416 operazioni, si è verificato un lieve rallentamento nelle transazioni effettivamente chiuse. Il Private Equity
ha mantenuto un peso rilevante, rappresentando circa il 44% delle operazioni totali nel Paese, con un valore complessivo di 3,3 miliardi di dollari. Un esempio emblematico di questa dinamica è l'acquisizione della maggioranza di Golden Goose
da parte del fondo cinese HSG, valutata circa 2,5 miliardi di dollari.
A livello settoriale
, le dinamiche del 2025 hanno evidenziato trasformazioni profonde. Nel Fashion
, pur in un contesto di rallentamento, sono prevalse operazioni volte alla crescita di scala, come il consolidamento di Versace
nel Gruppo Prada
. Il comparto Food & Beverage
è stato invece caratterizzato dal riposizionamento strategico dei portafogli verso il salutismo e la convenienza, con multinazionali impegnate a dismettere brand locali per concentrarsi su asset globali. Al contempo, settori come il Beauty
e il Consumer Health
si sono confermati estremamente resilienti, spinti dai trend demografici dell'invecchiamento e dal crescente focus sul benessere personale.
Le prospettive
per il 2026 indicano un anno chiave per il settore, sostenuto da un contesto macroeconomico
più stabile e dall'attesa di ulteriori riduzioni dei tassi d'interesse. Le strategie principali includeranno la revisione dei portafogli aziendali tramite carve-out di business non core e una forte accelerazione delle operazioni di take-private. La sottovalutazione di molte aziende quotate, specialmente nel Retail e nel Fashion, spingerà i fondi di private equity verso il delisting di brand solidi ma attualmente sotto pressione.
Infine, si prevede un aumento delle acquisizioni mirate alle competenze tecnologiche
e logistiche
per abilitare un commercio digitale più efficiente e una conoscenza più approfondita del consumatore.