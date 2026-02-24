M&A Consumer: valore mondiale sale a 380 miliardi (+32%), Italia accelera con transazioni per 9,4 miliardi

(Teleborsa) - Ilnel settoreha chiuso il 2025 con volumi sostanzialmente stabili, ma con un balzo del 32% nel valore delle, che ha raggiunto i. Questo incremento globale è stato alimentato prevalentemente dai, mentre l'Italia si è mossa in controtendenza positiva registrando una crescita sia nei volumi, con un aumento del 17%, sia nei valori, saliti a 9,4 miliardi di dollari (+38%) grazie anche a quattro operazioni con un valore superiore al miliardo di euro."I CEO privilegiano brand globali e piattaforme scalabili capaci di operare efficientemente sui mercati internazionali, grazie a modelli operativi più snelli. Spin-off e carve-out di grandi corporate accelereranno nel 2026, attirando operatori strategici, private equity e investitori specializzati in distressed M&A", ha spiegato, Partner PwC Italia, Consumer Markets Leader.Nonostante l'accelerazione dei deal annunciati in Italia, che hanno toccato quota 416 operazioni, si è verificato un lieve rallentamento nelle transazioni effettivamente chiuse. Ilha mantenuto un peso rilevante, rappresentando circa il 44% delle operazioni totali nel Paese, con un valore complessivo di 3,3 miliardi di dollari. Un esempio emblematico di questa dinamica è l'acquisizione della maggioranza dida parte del fondo cinese HSG, valutata circa 2,5 miliardi di dollari., le dinamiche del 2025 hanno evidenziato trasformazioni profonde. Nel, pur in un contesto di rallentamento, sono prevalse operazioni volte alla crescita di scala, come il consolidamento dinel. Il compartoè stato invece caratterizzato dal riposizionamento strategico dei portafogli verso il salutismo e la convenienza, con multinazionali impegnate a dismettere brand locali per concentrarsi su asset globali. Al contempo, settori come ile ilsi sono confermati estremamente resilienti, spinti dai trend demografici dell'invecchiamento e dal crescente focus sul benessere personale.Leper il 2026 indicano un anno chiave per il settore, sostenuto da unpiù stabile e dall'attesa di ulteriori riduzioni dei tassi d'interesse. Le strategie principali includeranno la revisione dei portafogli aziendali tramite carve-out di business non core e una forte accelerazione delle operazioni di take-private. La sottovalutazione di molte aziende quotate, specialmente nel Retail e nel Fashion, spingerà i fondi di private equity verso il delisting di brand solidi ma attualmente sotto pressione.Infine, si prevede un aumento delle acquisizioni mirate alleper abilitare un commercio digitale più efficiente e una conoscenza più approfondita del consumatore.