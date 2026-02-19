De Nora accelera sulla decarbonizzazione in Giappone e Cina

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan, specializzata in elettrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e nell'industria dell'idrogeno verde, ha fatto sapere di avere raggiunto unaattraverso l’installazione diI nuovi impianti portano la, contribuendo al progressivo raggiungimento degli obiettivi delDe Nora ha completato le installazioni presso il, in Giappone, e presso locon una. Gli impianti installati entreranno progressivamente in funzione nel corso dei prossimi trimestri dell’anno.I nuovi impianti fotovoltaicie rappresentano un ulteriore tassello del processo di decarbonizzazione di tutti i siti produttivi di De Nora a livello globale.Le nuove installazioni si aggiungono infatti a quelle già realizzate ed entratepresso i siti produttivi del Gruppo in, portando a undici il numero complessivo di siti dotati di impianti fotovoltaici e rafforzando ulteriormente l’impegno di De Nora nella transizione energeticaIl progetto contribuisce al raggiungimento del target die dell’obiettivo di, mirato alla riduzione della propria carbon footprint. Nel 2024 l’energia da fonti rinnovabili aveva rappresentato il 29% dei consumi, in forte crescita rispetto al 3% del 2023.