De Nora accelera sulla decarbonizzazione in Giappone e Cina

(Teleborsa) - Industrie De Nora
, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan, specializzata in elettrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e nell'industria dell'idrogeno verde, ha fatto sapere di avere raggiunto una nuova milestone nel progetto globale di decarbonizzazione dei propri siti produttivi
attraverso l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici negli stabilimenti in Giappone e Cina
.
I nuovi impianti portano la capacità complessiva installata potenziale del Gruppo a 6,3 GWh/anno
, contribuendo al progressivo raggiungimento degli obiettivi del Piano di Sostenibilità di De Nora al 2030
.
De Nora ha completato le installazioni presso il sito produttivo di Okayama
, in Giappone, e presso lo stabilimento di Suzhou in Cina
con una capacità potenziale annua complessiva di circa 1,2 GWh
. Gli impianti installati entreranno progressivamente in funzione nel corso dei prossimi trimestri dell’anno.
I nuovi impianti fotovoltaici copriranno a regime circa il 35% del fabbisogno energetico del sito giapponese e il 15% di quello del sito cinese
e rappresentano un ulteriore tassello del processo di decarbonizzazione di tutti i siti produttivi di De Nora a livello globale.
Le nuove installazioni si aggiungono infatti a quelle già realizzate ed entrate in funzione negli ultimi due anni
presso i siti produttivi del Gruppo in Brasile, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Cina e Italia
, portando a undici il numero complessivo di siti dotati di impianti fotovoltaici e rafforzando ulteriormente l’impegno di De Nora nella transizione energetica
Il progetto contribuisce al raggiungimento del target di riduzione del 50% delle emissioni Scope 1 e 2
e dell’obiettivo di 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030
, mirato alla riduzione della propria carbon footprint. Nel 2024 l’energia da fonti rinnovabili aveva rappresentato il 29% dei consumi, in forte crescita rispetto al 3% del 2023.