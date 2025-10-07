Milano 14:52
43.238 +0,21%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:52
9.499 +0,21%
Francoforte 14:52
24.404 +0,10%

Londra: balza in avanti Beazley
Rialzo marcato per la società assicurativa inglese, che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.
