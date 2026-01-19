Beazley scatta a Londra su proposta migliorata di Zurich Insurance

(Teleborsa) - Seduta in rally a Londra
per l’assicuratore britannico Beazley
- che al momento viaggia in progresso del 40% a 1.148 pence - dopo avere comunicato di avere ricevuto oggi una proposta di acquisizione migliorata da parte di Zurich Insurance Group
di 1.280 pence per azione in contanti.
La nuova offerta arriva dopo che Beazley ha rifiutato la proposta iniziale
non sollecitata e non vincolante di 1.230 pence per azione
, ricevuta il 4 gennaio. Il Cda l'aveva respinta all’unanimità perché "sottovalutava significativamente
la società".
Beazley ha dichiarato di non aver ancora avuto l’opportunità di esaminare la proposta migliorata
ricevuta lunedì, ma aggiornerà gli azionisti a tempo debito e ha consigliato loro di "non intraprendere alcuna azione" in tal senso.
Secondo le normative sulle acquisizioni, Zurich è tenuta ad annunciare una ferma intenzione di presentare un’offerta o dichiarare che non intende procedere entro il 16 febbraio
, a meno che non venga concessa una proroga dal Panel sulle Acquisizioni del Regno Unito.(Foto: kalhh / Pixabay )