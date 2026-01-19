Beazley scatta a Londra su proposta migliorata di Zurich Insurance

Beazley

(Teleborsa) - Seduta inper l’assicuratore britannico- che al momento viaggia in progresso del 40% a 1.148 pence - dopo avere comunicato di avere ricevuto oggi una proposta di acquisizione migliorata da parte didi 1.280 pence per azione in contanti.La nuova offerta arriva dopo che Beazley hanon sollecitata e non vincolante di, ricevuta il 4 gennaio. Il Cda l'aveva respinta all’unanimità perché "la società".Beazley ha dichiarato di non aver ancora avuto l’opportunità diricevuta lunedì, ma aggiornerà gli azionisti a tempo debito e ha consigliato loro di "non intraprendere alcuna azione" in tal senso.Secondo le normative sulle acquisizioni, Zurich è tenuta ad annunciare una ferma intenzione di presentare un’offerta o dichiarare che non intende procedere, a meno che non venga concessa una proroga dal Panel sulle Acquisizioni del Regno Unito.