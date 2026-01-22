Milano 11:35
44.952 +1,04%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:35
10.211 +0,72%
Francoforte 11:35
24.872 +1,26%

Londra: si concentrano le vendite su Beazley

Migliori e peggiori
Londra: si concentrano le vendite su Beazley
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società assicurativa inglese, con una flessione del 2,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Beazley rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Beazley è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11,5 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 10,47. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```