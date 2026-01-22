Beazley rifiuta l'offerta di Zurich Insurance da 7,7 miliardi di sterline

(Teleborsa) - Beazley
ha respinto
l'offerta pubblica di acquisto da 7,7 miliardi di sterline del colosso svizzero Zurich Insurance Group
.
Il Cda dell'assicuratore britannico ha respinto all'unanimità la proposta in contanti di 1.280 pence per azione di Zurich, "in quanto sottovaluta significativamente Beazley e le sue prospettive a lungo termine come società indipendente", si legge in una nota.
Il Consiglio, ha aggiunto Beazley, ha ricevuto tre proposte
da Zurich nel giugno dello scorso anno e "ha interagito con Zurich in modo appropriato, fornendo a Zurich alcune informazioni limitate di due diligence, nel tentativo in buona fede di giungere a una comprensione condivisa del valore
".
Tuttavia, i termini dell'ultima proposta di Zurich "sono inferiori all'ultima proposta presentata da Zurich a fine giugno dello scorso anno e respinta da Beazley, che valutava la Società a 1.315 pence per azione
, con un equity value implicito di 8,4 miliardi di sterline
, pari a circa 2,4 volte il valore contabile tangibile al 31 dicembre 2024".
Si ricorda che lunedì 19 gennaio, Zurich ha presentato un'offerta per l'acquisto di Beazley per 1.280 pence per azione in contanti
, con un premio del 56% rispetto al prezzo di chiusura precedente della società, il 16 gennaio.
Le azioni di Beazley hanno registrato un rialzo di quasi il 30% dall'annuncio dell'offerta del 19 gennaio, ma sono ancora scambiate al di sotto del prezzo di offerta.
"Ora che sappiamo che l'offerta di questa settimana non era la più alta
, questo riformula il dibattito", hanno scritto giovedì gli analisti di Jefferies
. "Sebbene sia difficile per il consiglio di amministrazione di Beazley accettare un'offerta inferiore a 1.315 pence, un accordo è ancora possibile", hanno aggiunto.