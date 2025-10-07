Milano 14:52
Londra: nuovo spunto rialzista per Croda International

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società chimica inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Croda International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di breve periodo di Croda International mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 29,12 sterline. Rischio di discesa fino a 28,59 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 29,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
