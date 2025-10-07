Milano 14:54
Madrid: performance negativa per Cellnex Telecom

Ribasso composto e controllato per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che presenta una flessione del 2,03% sui valori precedenti.
