Migliori e peggiori
Male Ford Motor sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita il principale produttore di automobili al mondo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,22% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ford Motor, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Ford Motor classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,38 USD e primo supporto individuato a 11,86. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
