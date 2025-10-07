Male Ford Motor sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il principale produttore di automobili al mondo
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,22% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ford Motor
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Ford Motor
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,38 USD e primo supporto individuato a 11,86. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)