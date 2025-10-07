Milano 7-ott
0 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

New York: in bella mostra Super Micro Computer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che scambia in rialzo del 4,24%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Super Micro Computer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Super Micro Computer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 57,58 USD, mentre il primo supporto è stimato a 56,15. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 59,01.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
