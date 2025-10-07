Perde Lam Research sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che passa di mano in perdita del 4,47%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Lam Research
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,69%, rispetto a +0,84% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'esame di breve periodo di Lam Research
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 147,2 USD e primo supporto individuato a 139,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 154,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)