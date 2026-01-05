New York: allunga il passo Lam Research

fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,94%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 199,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 191,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 207,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)