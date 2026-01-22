New York: andamento negativo per Lam Research

fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,82%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 232,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 215,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 248,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)