Milano 14:54
43.256 +0,25%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:54
9.499 +0,21%
Francoforte 14:54
24.410 +0,13%

Piazza Affari: balza in avanti Azimut

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società di servizi finanziari, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Azimut più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Azimut evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 33,66 Euro. Primo supporto a 32,62. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31,97.

