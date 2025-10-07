Milano 14:54
43.256 +0,25%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:54
9.499 +0,21%
Francoforte 14:54
24.410 +0,13%

Piazza Affari: risultato positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'Indice del settore telecomunicazioni guadagna lo 0,87% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 11.747,64 punti.
