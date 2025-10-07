Milano 17:35
43.071 -0,17%
Nasdaq 17:40
24.816 -0,65%
Dow Jones 17:40
46.558 -0,29%
Londra 17:35
9.484 +0,05%
Francoforte 17:35
24.386 +0,03%

SosTravel.com apre servizio di riconsegna bagagli all'aeroporto Barajas di Madrid

Finanza, Turismo
SosTravel.com apre servizio di riconsegna bagagli all'aeroporto Barajas di Madrid
(Teleborsa) - SosTravel.com, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha detto che, a seguito dei risultati positivi ottenuti in 25 aeroporti del network TraWell, il servizio Lost Luggage Concierge è disponibile anche presso l'Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a Madrid (Spagna).

L'integrazione del servizio in questo hub strategico consolida ulteriormente la presenza internazionale della società e segna un passo rilevante nell'espansione verso i mercati di lingua spagnola e per le rotte transatlantiche.

"Il piano di sviluppo della distribuzione del servizio attraverso gli aeroporti in collaborazione con TraWell prosegue e dopo Miami aperto a fine 2024 e quelle di Lima e Toronto, nell'arco delle ultime settimane, annunciamo l'apertura delle vendite all'aeroporto di Madrid - ha detto Massimo Crippa, Chief Operating Officer di SosTravel.com - La strategia del canale prevede l'apertura di ulteriori Hub internazionali confermando l'interesse internazionalmente riconosciuto per il servizio e la sua scalabilità".
Condividi
```