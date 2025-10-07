SosTravel.com apre servizio di riconsegna bagagli all'aeroporto Barajas di Madrid

SosTravel.com

(Teleborsa) -, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha detto che, a seguito dei risultati positivi ottenuti in 25 aeroporti del network, il(Spagna).L'integrazione del servizio in questo hub strategicodella società e segna un passo rilevante nell'espansione verso i mercati di lingua spagnola e per le rotte transatlantiche."Il piano di sviluppo della distribuzione del servizio attraverso gli aeroporti in collaborazione con TraWell prosegue e dopo Miami aperto a fine 2024 e quelle di Lima e Toronto, nell'arco delle ultime settimane, annunciamo l'apertura delle vendite all'aeroporto di Madrid - ha dettodi SosTravel.com - La strategia del canale prevede l'apertura di ulteriori Hub internazionali confermando l'interesse internazionalmente riconosciuto per il servizio e la sua scalabilità".