Trawell Co, firmato il contratto per il prestito obbligazionario sostenuto da CDP
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Trawell Co, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha comunicato che è stato sottoscritto il contratto di sottoscrizione del prestito obbligazionario con il dealer Equita SIM. Alla data di emissione (14 novembre 2025) saranno sottoscritti il contratto di compravendita di obbligazioni con il quale le obbligazioni saranno trasferite dal dealer a Cassa Depositi e Prestiti e i contratti con l'agente di calcolo (Loan Agency Services) e con l'agente di pagamento (Intesa Sanpaolo).

Il prestito obbligazionario sarà emesso per un valore di complessivi 3 milioni di euro e rappresentato da 30 obbligazioni del valore nominale di 100 mila euro ciascuna emesse alla pari. Il prestito obbligazionario avrà durata di 5 anni a partire dalla data di emissione,
compreso un periodo di preammortamento di 6 mesi. Il tasso di interesse applicabile sarà variabile, determinato semestralmente dalla somma tra tasso Euribor 6M e un margine del 2,90%. Il prestito obbligazionario sarà emesso in data 14 novembre 2025.
