Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un timido -0,15%.
Tecnicamente, il FTSE Mid Cap è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 58.500, mentre il supporto più immediato si intravede a 56.931. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 60.068.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)