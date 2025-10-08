Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un timido -0,15%.

Tecnicamente, il FTSE Mid Cap è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 58.500, mentre il supporto più immediato si intravede a 56.931. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 60.068.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
