Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 febbraio
Moderatamente al rialzo la prestazione del FTSE Mid Cap, che chiude con una variazione percentuale dello 0,36%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 61.504. Rischio di eventuale correzione fino al target 60.400. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 62.609.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)