Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Andamento annoiato per il maggiore indice americano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,38%.
Le implicazioni di medio periodo dell'S&P 500 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6.732,8 con primo supporto visto a 6.703,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6.692,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)