Milano 9:54
46.677 +0,55%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:54
10.370 +0,53%
24.704 -0,31%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Chiusura in rosso per il maggiore indice americano, che termina la seduta segnando un calo dello 0,84%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.958. Primo supporto visto a 6.897,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6.877,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
