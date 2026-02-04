Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio
Chiusura in rosso per il maggiore indice americano, che termina la seduta segnando un calo dello 0,84%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.958. Primo supporto visto a 6.897,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6.877,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)