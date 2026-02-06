Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
Seduta negativa per il maggiore indice americano, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,23%.
Il quadro tecnico dell'S&P 500 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6.739,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6.917,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6.679,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)