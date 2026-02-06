Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio

Seduta negativa per il maggiore indice americano, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,23%.

Il quadro tecnico dell'S&P 500 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6.739,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6.917,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6.679,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```