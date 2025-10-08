AST SpaceMobile, accordo con Verizon per servizi di copertura a banda larga

Ast SpaceMobile

(Teleborsa) - Corrono le azioni dial Nasdaq dopo la firma di unconAST SpaceMobile ha siglato un accordo commerciale definitivo con Verizon per fornire servizi di banda larga cellulare dallo spazio in tutti gli Stati Uniti continentali a partire dal 2026.Questo servizio potenzierà ulteriormente la rete di Verizon, basandosi sull'eccezionale servizio e sulla connettività capillare di cui i clienti attualmente godono. La combinazione della rete mobile terrestre altamente affidabile di Verizon, dell'utilizzo dello spettro cellulare multi-operatore premium a 850 MHz e della rete cellulare spaziale di nuova generazione in orbita terrestre bassa di AST SpaceMobile consentirà ai clienti di telefonia mobile di rimanere connessi ovunque si trovino, dai sentieri escursionistici ai centri cittadini e ovunque si trovino."Attraverso il nostro accordo commerciale definitivo con Verizon, stiamo lavorando per fornire una copertura a banda larga cellulare spaziale in tutti gli Stati Uniti continentali", ha dichiarato, fondatore, presidente e CEO di AST SpaceMobile. "L'accordo estenderà la portata dello spettro premium a banda bassa da 850 MHz di Verizon in aree degli Stati Uniti che trarrebbero vantaggio dalla portata capillare della tecnologia a banda larga spaziale".In una recente, le aziende hanno completato con successo chiamate vocali e video dirette, nonché messaggistica RCS bidirezionale, tra smartphone standard non modificati e un satellite BlueBird nello spazio. Una chiamata Voice over LTE (VoLTE) cristallina è stata effettuata da uno smartphone sulla rete Verizon in Texas, connettendosi tramite un satellite AST SpaceMobile a un altro smartphone Verizon nel New Jersey. Questi test rappresentano un significativo passo avanti nella tecnologia satellitare-cellulare e aprono la strada a un futuro di connettività onnipresente."Questa partnership con AST SpaceMobile rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di costruire un mondo perfettamente connesso. Non stiamo solo completando la mappa; stiamo creando un nuovo paradigma di connettività che sbloccherà appieno il potenziale dell'era digitale", ha affermato, Senior Vice President of Technology and Product Development di Verizon. "Integrando la nostra rete terrestre, ampia, affidabile e robusta, con questa innovativa tecnologia spaziale, stiamo aprendo la strada a un futuro in cui tutto e tutti potranno essere connessi, indipendentemente dalla geografia".