BoE, aumentati i rischi di una brusca correzione di mercato

(Teleborsa) - Il rischio di unadi mercato è aumentato. Questo il monito del(FPC) della, in base a quanto emerge dal verbale pubblicato mercoledì della riunione del 2 ottobre scorso.Il FPC ha evidenziato che i "rischi associati alle, allacommerciali e finanziari e alledel debito sovrano rimangono elevati". "Una cristallizzazione di tali rischi globali potrebbe avere uncome economia aperta e centro finanziario globale"."Nonostante lasulle prospettive macroeconomiche globali, le valutazioni deglisonoe glisi sono. Le misure dei premi al rischio per molte classi di asset rischiosi si sono ulteriormente ristrette" dall'ultima riunione del Comitato di giugno 2025. In base a diversi indicatori, "le valutazioni del mercato azionario appaiono, in particolare per le società tecnologiche focalizzate sull'(IA)". Questo, "combinato con la crescente concentrazione all'interno degli indici di mercato, rende i mercati azionari particolarmente esposti qualora le aspettative sull'impatto dell'IA diventassero meno ottimistiche.", sottolinea il FPC.Dalla sua ultima riunione, il Comitato ha riscontrato che si sono verificati alcuni notevoli. Questi sottolineano alcuni dei rischi precedentemente evidenziati dall'FPC in relazione a elevata leva finanziaria, deboli standard di sottoscrizione, opacità e strutture complesse.Il FPC aggiunge che inei mercati obbligazionari sovrani "sono aumentati in molte economie avanzate, in parte a causa delle aspettative di una. Alcune giurisdizioni chiave 2hanno sperimentatosul livello e sul ritmo delle riforme volte a migliorare le prospettive di bilancio (ad esempio, le situazioni di stallo politico in Francia e Giappone). Ciò aumenta ladei mercati del debito sovrano e aumenta lasulla capacità dei governi di".Non è mancata una riflessione in merito all'"Un cambiamento improvviso o significativo nelladella Federal Reserve potrebbe comportare unadegli asset in dollari statunitensi, anche nei mercati del debito sovrano statunitense, con il potenziale di aumentare la volatilità, i premi al rischio e le ricadute globali. L'incertezza relativa al contesto di rischio globale aumenta il rischio che i mercati non abbianopossibili esiti negativi e che si verifichi una correzione improvvisa qualora uno qualsiasi di questi rischi si concretizzasse. Una brusca correzione potrebbe interagire con ledel sistema finanziario basato sul mercato, incidendo negativamente sul costo e sulla disponibilità di finanziamenti per famiglie e imprese".In quanto economia aperta con un centro finanziario globale, secondo il Comitato della BoE, "ilsul sistema finanziario del Regno Unito derivanti da tali shock globali è".A livello nazionale, il FPC ritiene che "le famiglie e le imprese del Regno Unito siano rimaste, ma si trovino ad affrontare ladell'aumento del costo della vita e del continuo adeguamento ai maggiori costi di indebitamento".Il Comitato conferma la sua valutazione secondo cui il "sistema bancario del Regno Unito ha laanche qualora le condizioni economiche e finanziarie dovessero essere".Infine, il FPC ha deciso di mantenere il(CCyB) del Regno Unito al 2%.