Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 20:48
25.073 +0,94%
Dow Jones 20:48
46.612 +0,02%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in aumento dello 0,90% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 25.063,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in aumento dello 0,90% alle 19:30
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,90% alle 19:30 e scambia in utile a 25.063,14 punti.
Condividi
```