Milano 15:08
43.430 +0,83%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:08
9.575 +0,96%
Francoforte 15:08
24.574 +0,77%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,19%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 43.151,5 punti

Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,19%, che esordisce a 43.151,5 punti.
