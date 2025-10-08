Milano
15:08
43.430
+0,83%
Nasdaq
7-ott
24.840
0,00%
Dow Jones
7-ott
46.603
0,00%
Londra
15:08
9.575
+0,96%
Francoforte
15:08
24.574
+0,77%
Mercoledì 8 Ottobre 2025, ore 15.25
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,19%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,19%
Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 43.151,5 punti
In breve
,
Finanza
08 ottobre 2025 - 09.02
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,19%, che esordisce a 43.151,5 punti.
Argomenti trattati
Borsa
(1195)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,83%
